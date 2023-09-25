Узнать больше

Собянин анонсировал строительство инфраструктурных объектов в ЮАО

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Москворечье-Сабурово построят новую школу, детский сад и два спортивных объекта.
Собянин анонсировал строительство инфраструктурных объектов в ЮАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В Москворечье-Сабурове девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик — в 2030-м», — сказано в тексте.

По словам Собянина, в районе также появится и два спортивных объекта. Одним из них станет многофункциональный комплекс с бассейнами.

Мэр отметил, что в районе Нагатинский Затон завершается строительство блока начальных классов на 150 учеников с детским садом ещё на 50 детей.

В Восточном Бирюлёве введут детский сад на 140 детей. А в Царицыне построят ещё один детсад на 250 мест.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить