Собянин анонсировал строительство инфраструктурных объектов в ЮАО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Москворечье-Сабурово построят новую школу, детский сад и два спортивных объекта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В Москворечье-Сабурове девелопер построит и передаст городу учебный корпус на 750 мест и детсад на 350 мест. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, садик — в 2030-м», — сказано в тексте.

По словам Собянина, в районе также появится и два спортивных объекта. Одним из них станет многофункциональный комплекс с бассейнами.

Мэр отметил, что в районе Нагатинский Затон завершается строительство блока начальных классов на 150 учеников с детским садом ещё на 50 детей.

В Восточном Бирюлёве введут детский сад на 140 детей. А в Царицыне построят ещё один детсад на 250 мест.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах столицы.