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Два человека пропали в заливе на Камчатке

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Двое мужчин пропали в акватории Авачинского залива на Камчатке. 22 сентября они отправили в службу 112 сигнал с просьбой о помощи.
Два человека пропали в заливе на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По имеющимся данным, 17 сентября мужчины вышли на маломерном судне из бухты Спасения в бухту Большая Саранная, однако до конечного пункта назначения они не добрались.

«До сих пор их местонахождение неизвестно, сотовые телефоны недоступны», — отмечает ведомство.

Уточнятся, что за прошедшие два дня сотрудники экстренных служб проверили более 50 км прибрежной линии, но следов мужчин так и не обнаружили.

В настоящий момент поиски пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Камчатке, в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова, пропала группа из шести туристов.

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