На Камчатке пропала группа из шести туристов
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Отмечается, что шесть туристов не вышли в назначенный день на обозначенную стоянку.
«К месту поисков уже следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике», — заявили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что в готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России в Елизовском районе.
Ранее в лесах Челябинской области нашли пропавшую туристку после двух суток поисков.
В конце августа на камчатском вулкане спасатели нашли тело, предположительно, пропавшего туриста.