На Камчатке пропала группа из шести туристов

Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски группы из шести туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов на севере полуострова.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что шесть туристов не вышли в назначенный день на обозначенную стоянку.

«К месту поисков уже следуют специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике», — заявили в ведомстве.



Кроме того, сообщается, что в готовности находится вертолёт Ми-8 МЧС России в Елизовском районе.

Ранее в лесах Челябинской области нашли пропавшую туристку после двух суток поисков.

В конце августа на камчатском вулкане спасатели нашли тело, предположительно, пропавшего туриста.