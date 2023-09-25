В Алтайском крае произошло ДТП с двумя погибшими

В Калманском районе Алтайского края, на 33-м километре автодороги Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в воскресенье, 24 сентября, произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По имеющимся данным, находившийся за рулём Honda Odyssey 69-летний мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями — Toyota Vista и Ford F-150.

«Водитель Honda Odyssey погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, как и 23-летний водитель Toyota Vista», — отмечается в сообщении.

Водителя Ford F-150 госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой «газелью» в Нижегородской области.