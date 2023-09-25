Советник главы Крыма Крючков назвал фейком информацию об эвакуации населения
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной информации в СМИ и на верифицированных официальных страницах», — говорится в сообщении.
При этом Крючков призвал население отписаться от неизвестных и сомнительных чатов.
Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину* за распространение фейков о Вооружённых силах России.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.
* Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов.