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Советник главы Крыма Крючков назвал фейком информацию об эвакуации населения

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал фейком появившуюся информацию о якобы начале эвакуации населения в связи с военной угрозой в другие регионы России.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной информации в СМИ и на верифицированных официальных страницах», — говорится в сообщении.

При этом Крючков призвал население отписаться от неизвестных и сомнительных чатов.

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину* за распространение фейков о Вооружённых силах России.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прогулки на фоне распространения в интернете фейковых сообщений о якобы ухудшении его здоровья.

* Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов.

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