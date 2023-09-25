В Тульской области сработали системы ПВО

Силами ПВО были приняты меры по отражению атаки БПЛА над Тульской областью.

Об этом сообщило Министерство по региональной безопасности Тульской области.

«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью.

Также сообщалось, что вечером, 24 сентября, средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

Кроме того, днём, 24 сентября, силы ПВО сбили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях.