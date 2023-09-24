Минобороны: силы ПВО сбили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«24 сентября около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО перехватила беспилотник на подлёте к Белгороду.