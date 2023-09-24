Президент Абхазии Бжания подписал указ о призыве на военную службу

Глава Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В заявлении сказано, что с 1 октября по 31 декабря текущего года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

Кроме того, Бжания подписал указ об увольнении с военной службы.

19 сентября заместитель главы Минцифры Олег Качанов сообщил, что Полноценно ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учёта возможно не раньше 2025 года.