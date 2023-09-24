В ЛДПР предложили оборудовать стойки регистрации для беременных в аэропортах

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя главы Минтранса России Виталия Савельева с предложением оборудовать в российских аэропортах отдельные стойки регистрации на рейс для беременных женщин.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

В нём отмечается, что ЛДПР предлагает организовать для беременных женщин во всех российских аэропортах отдельные стойки для регистрации на рейс во избежание длительного пребывания будущей матери в положении стоя, так как это не рекомендуется врачами в связи с нарушением кровообращения.

13 сентября уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть заключение договора на оказание всесторонней комплексной адресной социальной поддержки беременной женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации и изъявившей желание сделать аборт.