Путин поблагодарил ЦИК за организацию избирательных участков в новых регионах

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил ЦИК России за организацию избирательных участков в новых регионах.

Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он.

13 сентября председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области провели свои первые выборы в составе России на очень высоком профессиональном уровне.