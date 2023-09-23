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Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник принёс присягу и официально вступил в должность. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина, руководство партии «Единая Россия», а также жителей и депутатов Совета ЛНР.

В качестве первых задач на посту он назвал: повышение уровня жизни жителей ЛНР, восстановление населённых пунктов, возрождение строительства жилья, развитие промышленности и объёмов производства, а также развитие агропромышленного комплекса и так далее.

Ранее Денис Пушилин подтвердил, что депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики избрали его на пост главы ДНР.

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