Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР
Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина, руководство партии «Единая Россия», а также жителей и депутатов Совета ЛНР.
В качестве первых задач на посту он назвал: повышение уровня жизни жителей ЛНР, восстановление населённых пунктов, возрождение строительства жилья, развитие промышленности и объёмов производства, а также развитие агропромышленного комплекса и так далее.
Ранее Денис Пушилин подтвердил, что депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики избрали его на пост главы ДНР.