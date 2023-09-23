Узнать больше

Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием вернулся из дальнего похода

Короткая ссылка
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» ВМФ России, который оснащён гиперзвуковым оружием, завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в Североморск.
Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием вернулся из дальнего похода
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По представленным данным, судно находилось в походе 261 день.

«Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море», — говорится в заявлении.

Фрегат встретил командующий Северным флотом Александр Моисеев, который отметил, что дальний поход «Адмирала Горшкова» совпал с одним из самых напряжённых периодов военно-политической обстановки.

Ранее Минобороны России заявило, что МРК «Серпухов» Балтийского флота выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Белом море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить