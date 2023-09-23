Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковым оружием вернулся из дальнего похода

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» ВМФ России, который оснащён гиперзвуковым оружием, завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в Североморск.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

По представленным данным, судно находилось в походе 261 день.

«Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море», — говорится в заявлении.

Фрегат встретил командующий Северным флотом Александр Моисеев, который отметил, что дальний поход «Адмирала Горшкова» совпал с одним из самых напряжённых периодов военно-политической обстановки.

Ранее Минобороны России заявило, что МРК «Серпухов» Балтийского флота выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Белом море.