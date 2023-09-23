СК заявил о задержании в Москве педагога по подозрению в домогательстве к детям
- РИА Новости
Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале.
По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних учеников.
В связи с данной информацией в правоохранительные органы обратились родители детей, в настоящий момент подозреваемый задержан и ожидает допроса.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних)», — уточнили в СК.
Кроме того, фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.
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