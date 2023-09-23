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СК заявил о задержании в Москве педагога по подозрению в домогательстве к детям

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Пресс-служба ГСУ СК России по Москве заявила, что правоохранительные органы задержали педагога детского театрального центра на севере столицы по подозрению в домогательстве к ученикам на протяжении восьми месяцев.
СК заявил о задержании в Москве педагога по подозрению в домогательстве к детям
  • РИА Новости

Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале.

По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних учеников.

В связи с данной информацией в правоохранительные органы обратились родители детей, в настоящий момент подозреваемый задержан и ожидает допроса.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних)», — уточнили в СК.

Кроме того, фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Ранее Индустриальный суд Ижевска постановил заключить под стражу мужчину, из-за домогательств которого девочка выпрыгнула из окна четвёртого этажа.

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