Педофила, из-за которого девочка выпала из окна в Ижевске, арестовали
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.
Суд арестовал мужчину на два месяца — до 14 октября 2023 года.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.
Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.