Педофила, из-за которого девочка выпала из окна в Ижевске, арестовали

Индустриальный суд Ижевска постановил заключить под стражу мужчину, из-за домогательств которого девочка выпрыгнула из окна четвёртого этажа.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Суд арестовал мужчину на два месяца — до 14 октября 2023 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.

Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.