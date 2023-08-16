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Педофила, из-за которого девочка выпала из окна в Ижевске, арестовали

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Индустриальный суд Ижевска постановил заключить под стражу мужчину, из-за домогательств которого девочка выпрыгнула из окна четвёртого этажа.
Педофила, из-за которого девочка выпала из окна в Ижевске, арестовали
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии.

Суд арестовал мужчину на два месяца — до 14 октября 2023 года.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила. В результате она получила перелом позвоночника.

Ход расследования дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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