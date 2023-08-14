Правоохранители задержали педофила, от которого школьница в Ижевске выпрыгнула из окна

Правоохранительные органы задержали предполагаемого педофила, от которого школьница из Ижевска спасалась, выпрыгнув из окна.

Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Удмуртии.

«Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы и госпитализирована в медицинское учреждение», — пишет СК.

Мужчина был задержан в рамках расследования уголовного дела. Сейчас с ним проводят следственные действия, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила.