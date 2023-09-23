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ТАСС: разработка российской гиперзвуковой ракеты «Змеевик» заморожена

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Работы по созданию ракеты «Змеевик» заморожены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС: разработка российской гиперзвуковой ракеты «Змеевик» заморожена
  • РИА Новости

«Работы по «Змеевику» заморожены, так как сейчас все усилия оборонки направлены на совершенствование всего того ракетного оружия, которое уже летает», — говорится в сообщении.

По словам источника, «Змеевик» — новый ракетный комплекс, который по своим характеристикам похож на китайскую противокорабельную баллистическую ракету DF-21D.

Отмечается, что разработчикам поручено бросить все усилия на совершенствование вооружения, используемого в СВО на Украине.

В июле 2022 года сообщалось, что в России идут работы по созданию нового «убийцы авианосцев» — баллистической ракеты «Змеевик» для российского Военно-морского флота (ВМФ).

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