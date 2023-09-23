Минэкономразвития: в ряде регионов России зарплаты вскоре вырастут на 10%

В восьми российских регионах зарплаты вырастут на 10% в 2023—2026 годах, пишет РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития России.

По данным РБК, зарплаты в ближайшее время увеличатся в Кемеровской области (+11,1%), Челябинской области (+10,8%), Дагестане (+10,6%), Забайкальском крае (+10,2%), Мордовии (+10,1%), Воронежской области (+10,1%), Ярославской и Владимирской областях (по +10%).

При этом Москва и Санкт-Петербург в данный список Минэкономразвития не вошли.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников спрогнозировал рост зарплат в России на фоне низкого уровня безработицы.