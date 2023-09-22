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Автоэксперт Баканов напомнил о рекомендациях по переходу на зимнюю резину

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Автоэксперт Пётр Баканов заявил, что переходить на зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +4 °С.
Автоэксперт Баканов напомнил о рекомендациях по переходу на зимнюю резину
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«То есть, когда у вас не только ночные заморозки, а всё-таки когда уже и днём температура будет ниже +4 °С. Тогда имеет смысл уже задуматься о зимней резине», — отметил он в беседе с РИАМО.

По его словам, нужно учитывать и климат.

«Я бы сейчас рассуждал с поправкой на северные регионы. Допустим, вы часто ездите по ночам или у вас период хотя бы заморозков, и здесь уже можно о чём-то думать. Хотя бы даже о зимней нешипованной резине», — пояснил Баканов.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров.

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