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Автоэксперт заявил о важности выявления непристёгнутых пассажиров и водителей

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Анастасия Белоусова
Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристёгнутых ремнями безопасности пассажиров.
Автоэксперт заявил о важности выявления непристёгнутых пассажиров и водителей
  • Gettyimages.ru
  • © Muhammad Gunawansyah

«Выявление непристёгнутых как водителей, так и пассажиров — это очень важно. Потому что это напрямую влияет на безопасность», — уверен эксперт.

По его словам, это полезная опция.

«Хуже не будет. Если эти люди будут платить деньги, то мне их совершенно не жалко. Это просто плохие водители, которые не думают ни о себе, ни о пассажирах», — заверил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров.

За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.

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