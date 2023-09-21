Дептранс: в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров

Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристёгнутых ремнями безопасности пассажиров, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Ездить на пассажирском сиденье непристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице более 200 комплексов с нейросетью будут отслеживать непристёгнутых пассажиров.

За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.

В июле сообщалось, что в Москве с помощью видеокамер выписано 12,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения за первые шесть месяцев 2023 года.