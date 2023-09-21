Узнать больше

Дептранс: в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров

Короткая ссылка
Дорожные камеры в Москве начнут фиксировать непристёгнутых ремнями безопасности пассажиров, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Дептранс: в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров
  • Gettyimages.ru
  • © stnazkul

«Ездить на пассажирском сиденье непристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице более 200 комплексов с нейросетью будут отслеживать непристёгнутых пассажиров.

За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.

В июле сообщалось, что в Москве с помощью видеокамер выписано 12,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения за первые шесть месяцев 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить