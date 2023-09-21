Дептранс: в Москве камеры начнут фиксировать непристёгнутых пассажиров
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«Ездить на пассажирском сиденье непристёгнутым ремнём безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице более 200 комплексов с нейросетью будут отслеживать непристёгнутых пассажиров.
За нарушение правила штраф в размере 1 тыс. рублей будет выписан владельцу автомобиля.
В июле сообщалось, что в Москве с помощью видеокамер выписано 12,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения за первые шесть месяцев 2023 года.