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В Москве выписано 12,5 млн штрафов с камер за нарушение ПДД с начала года

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В Москве с помощью видеокамер выписано 12,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения за первые шесть месяцев 2023 года.
В Москве выписано 12,5 млн штрафов с камер за нарушение ПДД с начала года
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков на пресс-конференции «Вечерней Москвы».

Большинство штрафов выписано за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение разметки, а также за непристёгнутые ремни безопасности.

«В городе активно действует система фотовидеофиксации, которая позволяет выявлять большое количество административных правонарушений. Это положительно сказывается на профилактике нарушений ПДД: водители, привлечённые к ответственности за нарушения, стараются не повторять их», — отметил Быков.

Всего в городе установлено 3,7 тыс. видеокамер, которые на данный момент различают до 50 видов нарушений правил дорожного движения.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что водителей грузового транспорта в Подмосковье до конца лета будут проверять в усиленном режиме.

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