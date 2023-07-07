В Москве выписано 12,5 млн штрафов с камер за нарушение ПДД с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков на пресс-конференции «Вечерней Москвы».
Большинство штрафов выписано за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение разметки, а также за непристёгнутые ремни безопасности.
«В городе активно действует система фотовидеофиксации, которая позволяет выявлять большое количество административных правонарушений. Это положительно сказывается на профилактике нарушений ПДД: водители, привлечённые к ответственности за нарушения, стараются не повторять их», — отметил Быков.
Всего в городе установлено 3,7 тыс. видеокамер, которые на данный момент различают до 50 видов нарушений правил дорожного движения.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что водителей грузового транспорта в Подмосковье до конца лета будут проверять в усиленном режиме.