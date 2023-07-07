В Москве выписано 12,5 млн штрафов с камер за нарушение ПДД с начала года

В Москве с помощью видеокамер выписано 12,5 млн штрафов за нарушение правил дорожного движения за первые шесть месяцев 2023 года.

Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков на пресс-конференции «Вечерней Москвы».

Большинство штрафов выписано за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение разметки, а также за непристёгнутые ремни безопасности.

«В городе активно действует система фотовидеофиксации, которая позволяет выявлять большое количество административных правонарушений. Это положительно сказывается на профилактике нарушений ПДД: водители, привлечённые к ответственности за нарушения, стараются не повторять их», — отметил Быков.

Всего в городе установлено 3,7 тыс. видеокамер, которые на данный момент различают до 50 видов нарушений правил дорожного движения.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило, что водителей грузового транспорта в Подмосковье до конца лета будут проверять в усиленном режиме.