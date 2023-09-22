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В поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки открылся новый парк

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В поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк, заявил мэр Сергей Собянин.
В поймах рек Шмелёвки и Кузнецовки открылся новый парк

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, у 280 тыс. жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово появилось благоустроенное пространство для отдыха.

Специалисты, в частности, очистили и реабилитировали территории пойм, создали новые зоны и площадки, передают «Дни.ру».

По словам Собянина, за последние годы эти районы стали комфортнее для жизни. В порядок приведён Ореховский бульвар, а в Гурьевском проезде появилось новое общественное пространство. Также построен спортивный комплекс Школы олимпийского резерва «Юг».

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут по осенним паркам и скверам столицы.

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