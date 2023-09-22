На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут по паркам и скверам

На портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут по осенним паркам и скверам столицы.

В него вошли Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, «Аптекарский огород», Патриаршие пруды, парк «Зарядье» и др., передаёт НТВ.

«Он (маршрут. — RT) проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдёт для неспешного путешествия», — говорится в сообщении столичного Департамента информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области 23 сентября пройдёт праздник «Поющие под дождём».