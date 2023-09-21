В парках Подмосковья состоится праздничная программа «Поющие под дождём»
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.
Так, в Воскресенске состоится выступление творческого объединения «Орфей», в Егорьевске пройдёт флешмоб с зонтами, в Орехово-Зуево подготовят фотозону «Осенние краски», а в Шатуре состоится ярмарка «Золотые закрома», мастер-класс и конкурс зонтов.
В Одинцово подготовили концертную программу и лекцию для детей, а в Коломне состоится мастер-класс по изготовлению фресок из цветного песка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой детский фестиваль.