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В парках Подмосковья состоится праздничная программа «Поющие под дождём»

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Праздник «Поющие под дождём» состоится в Московской области в субботу, 23 сентября. Около 50 региональных парков подготовили для гостей культурно-развлекательную программу.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры и туризма.

Так, в Воскресенске состоится выступление творческого объединения «Орфей», в Егорьевске пройдёт флешмоб с зонтами, в Орехово-Зуево подготовят фотозону «Осенние краски», а в Шатуре состоится ярмарка «Золотые закрома», мастер-класс и конкурс зонтов.

В Одинцово подготовили концертную программу и лекцию для детей, а в Коломне состоится мастер-класс по изготовлению фресок из цветного песка.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой детский фестиваль.

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