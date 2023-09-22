Более 16 тысяч учеников из Оренбургской области присоединились к проекту «Билет в будущее»

Более 16 тыс. учащихся школ Оренбургской области присоединились к всероссийскому проекту «Билет в будущее» в 2023 году, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает RIA56.

«Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В нём участвуют школьники 6—11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также родители, педагоги, представители среднего профессионального и дополнительного образования.

Также стало известно, что Нижегородская область получит более 1,3 млн рублей на реализацию молодёжных проектов, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на сайт Росмолодёжи. Грантов удостоены авторы 16 инициатив.

Всего на конкурс по России было подано 5450 заявок.

Ранее сообщалось, что объявлены имена получателей стипендии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.