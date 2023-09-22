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Названы лауреаты стипендии губернатора ЯНАО

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Объявлены имена получателей стипендии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Ежемесячные выплаты будут получать 169 студентов вузов и техникумов, которые показали хорошие результаты по итогам летней сессии.
Названы лауреаты стипендии губернатора ЯНАО
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на сайт правительства региона.

Среди лауреатов — 50 выпускников-медалистов, обучающихся в вузах на специальностях соцсферы. Также в список попали 37 студентов-отличников по итогам сессии, которые проявили себя в исследовательской, интеллектуальной и творческой деятельности.

Всего на именную стипендию в этом году претендовали более 300 человек.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении госпремии имени Махмутова в 2023 году. Лауреатами стали два педагога.

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