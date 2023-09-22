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В Севастополе вывезли с места падения часть сбитой над городом ракеты

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Колонна с частью сбитой над Севастополем ракеты выдвинулась по маршруту, жители домов по проспекту Нахимова могут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В Севастополе вывезли с места падения часть сбитой над городом ракеты
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

«Машина оповещения сейчас проинформирует при помощи громкоговорителя, что можно выходить на улицу», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены.

Проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.

Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.

Как подчеркнули власти, никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было.

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