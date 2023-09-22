В Севастополе вывезли с места падения часть сбитой над городом ракеты
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«Машина оповещения сейчас проинформирует при помощи громкоговорителя, что можно выходить на улицу», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, оперативные мероприятия по перемещению взрывоопасного предмета окончены.
Проехать по Советской улице по-прежнему нельзя.
Днём 22 сентября украинская армия нанесла ракетный удар по Севастополю. В ходе отражения атаки сбито пять ракет. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.
Как подчеркнули власти, никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было.