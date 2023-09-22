На форуме Kazan Digital Week побывали 25 тысяч человек из 48 стран
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
На площадке «Казань Экспо» работало 107 секций, на которых выступили почти 900 спикеров.
«Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнёров, инвесторов и заказчиков», — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
В этом году форум получил федеральный статус.
Ранее сообщалось, что в Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума.