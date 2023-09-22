На форуме Kazan Digital Week побывали 25 тысяч человек из 48 стран

На международном форуме Kazan Digital Week побывали 25 тыс. человек из 48 стран. Из них 11 тыс. участвовали очно, ещё более 14 тыс. — онлайн.

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Об этом сообщает «Бизнес Online». На площадке «Казань Экспо» работало 107 секций, на которых выступили почти 900 спикеров. «Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнёров, инвесторов и заказчиков», — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В этом году форум получил федеральный статус. Ранее сообщалось, что в Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума.