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На форуме Kazan Digital Week побывали 25 тысяч человек из 48 стран

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На международном форуме Kazan Digital Week побывали 25 тыс. человек из 48 стран. Из них 11 тыс. участвовали очно, ещё более 14 тыс. — онлайн.
На форуме Kazan Digital Week побывали 25 тысяч человек из 48 стран
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На площадке «Казань Экспо» работало 107 секций, на которых выступили почти 900 спикеров.

«Форум предоставил возможность отечественным компаниям и стартапам продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнёров, инвесторов и заказчиков», — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В этом году форум получил федеральный статус.

Ранее сообщалось, что в Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума.

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