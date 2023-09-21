В Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал Моора.
«Сегодня перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырьё. Такую работу ведёт наш нефтегазовый кластер», — отметил глава региона.
Он выразил благодарность всем участникам и организаторам, передаёт «Тюменская область сегодня».
Ранее сообщалось, что в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 во вторник, 19 сентября, обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.