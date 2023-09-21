В Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвёл итоги Промышленно-энергетического форума (TNF-2023). Площадку посетили около 12 тыс. топ-менеджеров и специалистов отечественных компаний ТЭК, представителей промышленных предприятий, органов власти, научного и экспертного сообществ.

Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на Telegram-канал Моора.

«Сегодня перед российским ТЭКом стоит много вызовов. Их можно преодолеть, объединив усилия предприятий машиностроения и компаний, добывающих углеводородное сырьё. Такую работу ведёт наш нефтегазовый кластер», — отметил глава региона.

Он выразил благодарность всем участникам и организаторам, передаёт «Тюменская область сегодня».

Ранее сообщалось, что в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 во вторник, 19 сентября, обсудили вопросы экспорта IT-решений для нефтегазовой отрасли.