Узнать больше

В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ

Короткая ссылка
В Челябинской области перед судом предстанут участники организованной преступной группировки, обвиняемые в нескольких эпизодах бандитизма с применением огнестрельного оружия.
В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Было проведено более 30 криминалистических экспертиз. 17 томов уголовного дела в полном объёме доказали причастность обвиняемых к разбойным нападениям в составе банды, совершаемым на территории Челябинской области и Республики Башкортостан», — отметили в пресс-службе.

Организаторы ОПГ — братья из Магнитогорска. Их задержали осенью 2022 года при попытке ограбить местного жителя, который хотел купить у них автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестерых участников этнической ОПГ осудили за похищения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить