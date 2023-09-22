В Челябинской области перед судом предстанут участники ОПГ

В Челябинской области перед судом предстанут участники организованной преступной группировки, обвиняемые в нескольких эпизодах бандитизма с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Было проведено более 30 криминалистических экспертиз. 17 томов уголовного дела в полном объёме доказали причастность обвиняемых к разбойным нападениям в составе банды, совершаемым на территории Челябинской области и Республики Башкортостан», — отметили в пресс-службе.

Организаторы ОПГ — братья из Магнитогорска. Их задержали осенью 2022 года при попытке ограбить местного жителя, который хотел купить у них автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге шестерых участников этнической ОПГ осудили за похищения.