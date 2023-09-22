В Челябинской области почтили память погибших в Великую Отечественную войну белорусов

В Троицке Челябинской области прошла акция памяти, посвящённая участникам Великой Отечественной войны. Церемонию посетила делегация из Белоруссии.

Об этом сообщает ОТР.

«Мы собираем капсулу с землёй Челябинской области. По области у нас девять кладбищ, где лежат белорусы. Эту капсулу мы передаём в Минск во Всесвятский храм, в крипту, где хранится земля с тех мест, где погиб или умер хотя бы один белорус, защищающий Отечество», — заявила Юлия Геращенко, председатель общественной организации «Белорусская автономия».

На Урале в годы войны были развёрнуты эвакуационные госпитали. С 1941 по 1943 годы в регион доставили свыше 219 тыс. раненых.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перезахоронили останки 147 советских воинов.