Узнать больше

В Челябинской области почтили память погибших в Великую Отечественную войну белорусов

Короткая ссылка
В Троицке Челябинской области прошла акция памяти, посвящённая участникам Великой Отечественной войны. Церемонию посетила делегация из Белоруссии.
В Челябинской области почтили память погибших в Великую Отечественную войну белорусов
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает ОТР.

«Мы собираем капсулу с землёй Челябинской области. По области у нас девять кладбищ, где лежат белорусы. Эту капсулу мы передаём в Минск во Всесвятский храм, в крипту, где хранится земля с тех мест, где погиб или умер хотя бы один белорус, защищающий Отечество», — заявила Юлия Геращенко, председатель общественной организации «Белорусская автономия».

На Урале в годы войны были развёрнуты эвакуационные госпитали. С 1941 по 1943 годы в регион доставили свыше 219 тыс. раненых.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перезахоронили останки 147 советских воинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить