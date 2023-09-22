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Водителю после ДТП в Приамурье с шестью погибшими предъявили обвинение

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Прокуратура Амурского края предъявила обвинение водителю легкового автомобиля, который столкнулся с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена», в результате чего погибли шесть человек.
Водителю после ДТП в Приамурье с шестью погибшими предъявили обвинение
  • РИА Новости

Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.

«Сегодня водителю предъявлено обвинение», — уточнила собеседница.

Уточняется, что ДТП произошло поздно вечером 20 сентября; по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Все пассажиры машины, женщины из Якутии, погибли.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона окажет помощь семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области.

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