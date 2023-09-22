Водителю после ДТП в Приамурье с шестью погибшими предъявили обвинение
- РИА Новости
Об этом агентству РИА Новости рассказали в ведомстве.
«Сегодня водителю предъявлено обвинение», — уточнила собеседница.
Уточняется, что ДТП произошло поздно вечером 20 сентября; по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah столкнулся с двумя автомобилями Volvo (самосвал и тягач). Все пассажиры машины, женщины из Якутии, погибли.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона окажет помощь семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области.