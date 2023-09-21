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Правительство Якутии поможет семьям погибших в ДТП в Приамурье

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Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона окажет помощь семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области.
Правительство Якутии поможет семьям погибших в ДТП в Приамурье
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Николаев, в ночь на 21 сентября на автодороге «Лена» в районе Сковородино Амурской области произошло ДТП, которое унесло жизни шестерых якутянок.

«Автомобиль, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем. Поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям погибших», — указал глава региона.

Вместе с этим он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Омске завели уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.

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