Правительство Якутии поможет семьям погибших в ДТП в Приамурье

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона окажет помощь семьям шестерых пассажиров, погибших в ДТП в Амурской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Николаев, в ночь на 21 сентября на автодороге «Лена» в районе Сковородино Амурской области произошло ДТП, которое унесло жизни шестерых якутянок.

«Автомобиль, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем. Поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям погибших», — указал глава региона.

Вместе с этим он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Омске завели уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.