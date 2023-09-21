Правительство Якутии поможет семьям погибших в ДТП в Приамурье
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Как отметил Николаев, в ночь на 21 сентября на автодороге «Лена» в районе Сковородино Амурской области произошло ДТП, которое унесло жизни шестерых якутянок.
«Автомобиль, в котором находились женщины, столкнулся с грузовым автомобилем. Поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь семьям погибших», — указал глава региона.
Вместе с этим он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее в Омске завели уголовное дело после ДТП, в котором 16-летний подросток сбил девятилетнего ребёнка.