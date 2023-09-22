Минсельхоз: массового отставания по темпам полевых работ в России из-за ГСМ нет
- Gettyimages.ru
- © Yuriy Kryvoshapka
Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал во время совещания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по ситуации с ГСМ.
Вместе с этим он отметил, что пока соответствующие риски сохраняются, а сама ситуация с топливо для полевых работ регулируется в ручном режиме.
«Из ручного режима, мы, к сожалению, с Минэнерго пока не вышли… Но очень надеемся, что те меры, о которых уже объявило правительство… приведут нас в нормальный режим, и сельхозтоваропроизводители смогут закупать дизельное топливо для того, чтобы в полном объёме вести весь цикл сельскохозяйственных работ», — заявил Некрасов.
Он добавил, что ведомство уже ведёт ежедневный мониторинг цен на топливо.
Ранее кабинет министров России решил ввести временное ограничение на экспорт российского бензина, а также дизельного топлива.