Минсельхоз: массового отставания по темпам полевых работ в России из-за ГСМ нет

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов заявил, что ведомство не фиксирует массового отставания по темпам проведения сезонных полевых работ, из-за ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы.

Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал во время совещания комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по ситуации с ГСМ.

Вместе с этим он отметил, что пока соответствующие риски сохраняются, а сама ситуация с топливо для полевых работ регулируется в ручном режиме.

«Из ручного режима, мы, к сожалению, с Минэнерго пока не вышли… Но очень надеемся, что те меры, о которых уже объявило правительство… приведут нас в нормальный режим, и сельхозтоваропроизводители смогут закупать дизельное топливо для того, чтобы в полном объёме вести весь цикл сельскохозяйственных работ», — заявил Некрасов.

Он добавил, что ведомство уже ведёт ежедневный мониторинг цен на топливо.

Ранее кабинет министров России решил ввести временное ограничение на экспорт российского бензина, а также дизельного топлива.