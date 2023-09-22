Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час после перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно было закрыто более часа. Информация об этом появилась в Telegram-канале, посвящённом ситуации на переправе.
- РИА Новости
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.
Как ранее рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, полностью открыть движение по Крымскому мосту намерены к 1 ноября.
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