Самолёт AnadoluJet выкатился за ВПП при посадке в Перми
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Отмечается, что самолёт выкатился на 50 м за пределы полосы в аэропорту Перми.
Как сообщили RT в Уральской транспортной прокуратуре, на борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Никто не пострадал.
Уточняется, что самолёт видимых повреждений не получил, Росавиация проведёт проверку.
Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines при посадке в Новокузнецке повредил шасси, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.