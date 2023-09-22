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Самолёт AnadoluJet выкатился за ВПП при посадке в Перми

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Вылетевший из Антальи авиалайнер турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
Самолёт AnadoluJet выкатился за ВПП при посадке в Перми
  • Gettyimages.ru
  • © MEHMETTAYLAN

Отмечается, что самолёт выкатился на 50 м за пределы полосы в аэропорту Перми.

Как сообщили RT в Уральской транспортной прокуратуре, на борту находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Уточняется, что самолёт видимых повреждений не получил, Росавиация проведёт проверку.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines при посадке в Новокузнецке повредил шасси, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.

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