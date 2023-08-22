Узнать больше

Boeing-737 выкатился за пределы ВПП и повредил шасси при посадке в Новокузнецке

Короткая ссылка
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Nordwind Airlines при посадке в Новокузнецке повредил шасси, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.
Boeing-737 выкатился за пределы ВПП и повредил шасси при посадке в Новокузнецке
  • Gettyimages.ru

«В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолёта находилось 140 пассажиров, никто не пострадал.

В мае самолёт авиакомпании Nordwind Airlines также выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Новокузнецка, никто не пострадал.

22 мая самолёт компании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить