Boeing-737 выкатился за пределы ВПП и повредил шасси при посадке в Новокузнецке

Пассажирский Boeing-737 авиакомпании Nordwind Airlines при посадке в Новокузнецке повредил шасси, выкатившись за пределы взлётно-посадочной полосы.

«В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту самолёта находилось 140 пассажиров, никто не пострадал.

В мае самолёт авиакомпании Nordwind Airlines также выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Новокузнецка, никто не пострадал.

22 мая самолёт компании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.