Boeing-737 выкатился за пределы ВПП и повредил шасси при посадке в Новокузнецке
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«В связи с повреждением шасси воздушного судна произведена его буксировка к месту стоянки», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На борту самолёта находилось 140 пассажиров, никто не пострадал.
В мае самолёт авиакомпании Nordwind Airlines также выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Новокузнецка, никто не пострадал.
22 мая самолёт компании «ЮТэйр», следовавший рейсом Сургут — Москва, совершил посадку в Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.