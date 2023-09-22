Жители Москвы посетили портал потребителей города более 750 тысяч раз за год

Жители Москвы посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Портал помогает покупателям и заказчикам услуг узнать о своих правах с помощью статей, инструкций и видео.

Также доступен сервис «Электронный помощник», с помощью которого можно быстро составить претензию или судебный иск.

Портал был открыт 22 сентября 2022 года совместно с городским управлением Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.