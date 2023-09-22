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Жители Москвы посетили портал потребителей города более 750 тысяч раз за год

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Жители Москвы посетили портал потребителей города свыше 750 тыс. раз за год, заявил мэр Сергей Собянин.
Жители Москвы посетили портал потребителей города более 750 тысяч раз за год
  • Gettyimages.ru
  • © gong hangxu

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Портал помогает покупателям и заказчикам услуг узнать о своих правах с помощью статей, инструкций и видео.

Также доступен сервис «Электронный помощник», с помощью которого можно быстро составить претензию или судебный иск.

Портал был открыт 22 сентября 2022 года совместно с городским управлением Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что «Московскому стандарту госуслуг» исполнилось девять лет. Его критерии были предложены самими москвичами.

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