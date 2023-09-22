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Песков прокомментировал решение кабмина по ограничению экспорта бензина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение кабмина по ограничению экспорта российского бензина и дизеля.
Песков прокомментировал решение кабмина по ограничению экспорта бензина
  • РИА Новости

«Рынок топлива везде сейчас достаточно нестабильный. Но и определённые проблемы были здесь... нужно было регулировать этот рынок на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне обычного потребителя... поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько будет требоваться для обеспечивания стабильности на рынке», — заявил он.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

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