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ФТС перечислила в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей к настоящему моменту

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Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что ведомство перечислило в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей к настоящему моменту.
ФТС перечислила в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей к настоящему моменту
  • РИА Новости

«С мая мы вышли в так называемую зелёную зону, то есть мы выполняем плановое задание и даже его немного перевыполняем. Наверное, на сегодняшний день могу назвать цифру — это 4,5 трлн рублей, чуть больше собранных платежей в федеральный бюджет», — цитирует его РИА Новости.

Давыдов добавил, что плановое задание на сентябрь — 555 млрд рублей и в настоящий момент ведомство идёт «в графике» и даже ожидает перевыполнение плана.

«Плановое задание на год чуть меньше 6,5 трлн», — уточнил он.

Ранее в ФТС назвали экспорт продовольствия главной статьёй доходов России после нефти.

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