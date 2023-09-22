ФТС перечислила в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей к настоящему моменту

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что ведомство перечислило в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей к настоящему моменту.

«С мая мы вышли в так называемую зелёную зону, то есть мы выполняем плановое задание и даже его немного перевыполняем. Наверное, на сегодняшний день могу назвать цифру — это 4,5 трлн рублей, чуть больше собранных платежей в федеральный бюджет», — цитирует его РИА Новости.

Давыдов добавил, что плановое задание на сентябрь — 555 млрд рублей и в настоящий момент ведомство идёт «в графике» и даже ожидает перевыполнение плана.

«Плановое задание на год чуть меньше 6,5 трлн», — уточнил он.

Ранее в ФТС назвали экспорт продовольствия главной статьёй доходов России после нефти.