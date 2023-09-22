В Карпинске проводят проверку по факту гибели электрика из-за обрушения опоры ЛЭП

В Карпинске (Свердловская область) организована доследственная проверка по факту гибели 39-летнего электромонтёра, который упал с высоты из-за сломавшейся опоры линии электропередачи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«По предварительный данным, мужчина погиб из-за обрушения опоры ЛЭП, на которой в тот момент и находился. Следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области ведёт проверку по данному факту, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время представители МВД и следователи работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб при взрыве на предприятии по переработке масла в городе Энгельсе Саратовской области.