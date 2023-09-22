На портале Единого госреестра ЗАГС запущен сервис подбора имени ребёнку
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Об этом говорится на сайте реестра ЗАГС.
Отмечается, что сервис генерирует имена на основе 5 тыс. реальных имён детей, зарегистрированных в России с 1 октября 2018 года.
Подбор имени можно настроить по критериям пола ребёнка, популярности имени, его первой букве и длине, а также по сочетанию имени и отчества.
В мае начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала, что имя Михаил впервые за долгое время стало самым популярным среди новорождённых мальчиков в столице.