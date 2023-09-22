На портале Единого госреестра ЗАГС запущен сервис подбора имени ребёнку

Федеральная налоговая служба России запустила на портале Единого госреестра ЗАГС сервис подбора имени ребёнку.

Об этом говорится на сайте реестра ЗАГС.

Отмечается, что сервис генерирует имена на основе 5 тыс. реальных имён детей, зарегистрированных в России с 1 октября 2018 года.

Подбор имени можно настроить по критериям пола ребёнка, популярности имени, его первой букве и длине, а также по сочетанию имени и отчества.

В мае начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала, что имя Михаил впервые за долгое время стало самым популярным среди новорождённых мальчиков в столице.