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Имя Михаил стало самым популярным для новорождённых мальчиков в Москве

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Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала, что имя Михаил впервые за долгое время стало самым популярным среди новорождённых мальчиков в столице.
Имя Михаил стало самым популярным для новорождённых мальчиков в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © BSIP

Имя Александр, которое много лет лидировало в соответствующем рейтинге, в I квартале 2023 года оказалось на втором месте. Об этом сообщает РИА Новости

«Среди девочек по-прежнему популярны имена София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил», — уточнила Уханёва.

Далее в списке популярных мужских имён (после Михаила) идут Александр, Максим, Марк и Лев, заключила начальник ЗАГС Москвы.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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