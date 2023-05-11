Имя Михаил стало самым популярным для новорождённых мальчиков в Москве

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва рассказала, что имя Михаил впервые за долгое время стало самым популярным среди новорождённых мальчиков в столице.

Имя Александр, которое много лет лидировало в соответствующем рейтинге, в I квартале 2023 года оказалось на втором месте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди девочек по-прежнему популярны имена София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил», — уточнила Уханёва.

Далее в списке популярных мужских имён (после Михаила) идут Александр, Максим, Марк и Лев, заключила начальник ЗАГС Москвы.

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