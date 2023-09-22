Специалист Евсеева: школьник должен тратить на уроки не более 3,5 часа в день

Руководитель отдела программ развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Наталья Евсеева, сославшись на СанПиН, напомнила, что ученики 6—8-х классов должны тратить на выполнение домашней работы не более 2,5 часа в день, а старшеклассники — до 3,5 часа.

Не стоит откладывать уроки на вечер, их надо делать спустя 30—40 минут после возвращения из школы, посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».

Евсеева также рекомендовала создать для ребёнка подходящее рабочее место, где его ничто не будет отвлекать от заданий. Она также напомнила, что между заданиями необходимо делать перерывы.

«Лучше делать перерывы каждые 30—40 минут, во время которых ребёнок может встать, походить и размяться в течение пяти минут (как минимум)», — подчеркнула эксперт.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что все здания московских школ к новому учебному году подключили к безопасной сети Wi-Fi STUDY.MOS.