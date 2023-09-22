Посольство России возмутилось статьёй SBS о спасённых у Австралии мореплавателях

Посольство России в Австралии возмутилось публикацией SBS Russian о спасённых российских мореплавателях.

Отмечается, что с 7 сентября в Австралии находятся участники кругосветной экспедиции Русского географического общества Russian Ocean Way.

Путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин были спасены в Коралловом море благодаря австралийским спасательным службам, помощи экипажа панамского судна и усилиям соотечественников из Квинсленда.

Отмечается, что, готовясь продолжить путь, моряки активно проводят в Австралии просветительские акции, делясь уникальными впечатлениями и знаниями.

«На таком фоне 21 сентября SBS Russian отметилась обширной публикацией, задача которой — внушить негативное отношение к экспедиции, её целям и участникам. Материал, прямо скажем, подленький», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве назвали особенно отвратительной «глумливую интонацию, с которой авторы позволяют себе говорить о деятельности энтузиастов-путешественников, движимых любовью к своей Родине и желанием содействовать взаимопониманию между народами планеты».

Также в посольстве назвали примечательным, что статья не подписана.

«Наверное, журналистам SBS Russian всё же знакомо чувство стыда — профессионального и человеческого», — заявили в посольстве.

Ранее RT опубликовал эксклюзивное видео спасения мореплавателей после нападения акул на их катамаран возле берегов Австралии.