ЦБ выпустил монету, посвящённую вхождению новых регионов в состав России

Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвящённую вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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Об этом говорится на сайте ЦБ. Монета выпущена номиналом 3 рубля. Её тираж составил 3 тыс. единиц. Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей — «Георгий Победоносец».