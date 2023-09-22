ЦБ выпустил монету, посвящённую вхождению новых регионов в состав России
Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвящённую вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
- © Банк России
Об этом говорится на сайте ЦБ.
Монета выпущена номиналом 3 рубля. Её тираж составил 3 тыс. единиц.
Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей — «Георгий Победоносец».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен