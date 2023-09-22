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ЦБ выпустил монету, посвящённую вхождению новых регионов в состав России

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Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвящённую вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
ЦБ выпустил монету, посвящённую вхождению новых регионов в состав России
  • © Банк России

Об этом говорится на сайте ЦБ.

Монета выпущена номиналом 3 рубля. Её тираж составил 3 тыс. единиц. 

Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей — «Георгий Победоносец».

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