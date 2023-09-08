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ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец»

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Центральный банк России с 8 сентября начал выпуск в обращение инвестиционной золотой монеты 999-й пробы номиналом 50 рублей — «Георгий Победоносец».
ЦБ выпустил в обращение золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец»
  • © ЦБ РФ

«Банк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец», —  говорится в пресс-релизе ЦБ.

Уточняется, что на монете изображён Георгий Победоносец на коне, поражающий копьём змея.

«Тираж монеты — до 150 тысяч штук», — отмечает регулятор.

Ранее в Екатеринбурге показали образец подарочной коллекционной монеты из серебра, выпуск которой будет приурочен к 300-летию города.

Также сообщалось, что Центральный банк России с 8 августа начал выпуск в обращение памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова.

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