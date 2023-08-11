В Екатеринбурге показали серебряную монету к 300-летию города

В Екатеринбурге показали образец подарочной коллекционной монеты из серебра, выпуск которой будет приурочен к 300-летию города.

Об этом сообщает URA.RU.

На монете изображены здание мэрии Екатеринбурга и герб города. Сбоку — камень с ящерицей.

Центральная панорама города выполнена в технике так называемого лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой выгравировано «300 лет».

Цена монеты — 10 500 рублей, в оборот выпущено 5 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 8 августа начал выпуск в обращение памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова.