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В Екатеринбурге показали серебряную монету к 300-летию города

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В Екатеринбурге показали образец подарочной коллекционной монеты из серебра, выпуск которой будет приурочен к 300-летию города.
В Екатеринбурге показали серебряную монету к 300-летию города
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

На монете изображены здание мэрии Екатеринбурга и герб города. Сбоку — камень с ящерицей.

Центральная панорама города выполнена в технике так называемого лазерного матирования. На ней нанесена рельефная надпись «Екатеринбург», под которой выгравировано «300 лет».

Цена монеты — 10 500 рублей, в оборот выпущено 5 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 8 августа начал выпуск в обращение памятной серебряной монеты номиналом 2 рубля в честь советского поэта Расула Гамзатова.

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