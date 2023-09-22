Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по факту отравления газом в Мордовии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту отравления газом в медицинском колледже в Краснослободске в Мордовии.
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По последним данным, после отравления газом в Мордовии госпитализировали 37 человек.
Отравление было вызвано бытовым газом при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа.
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