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Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился капитально отремонтировать не менее 55 спортивных объектов за 2024—2026 годы.
Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года
  • РИА Новости

Такое поручение Собянин дал в ходе первого после вступления в должность мэра заседания президиума правительства Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что с 2010 года в Москве число жителей, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в 2,6 раза, до 5,48 млн.

В Москве на сегодняшний день действует 29 015 спортивных зон, в том числе спортплощадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы.

В 2022 году был проведён капитальный ремонт 77 спортивных объектов, а также выполнено благоустройство на 92.

Также проводится плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута, которые установлены во дворах, парках и на школьных стадионах.

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